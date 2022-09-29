Прогресс нападающего «Зенита» Андрея Мостового повлёк за собой интерес к футболисту из Европы. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уже сообщало о том, что Мостовым интересуются в Италии. Теперь нам стало известно имя одного из клубов, проявляющих интерес к 24-летнему игроку сборной России. Речь идёт о «Вероне».

После семи сыгранных туров «Верона» занимает 17-е место в Серии А. Вероятно, команда будет бороться за сохранение прописки в элите, поэтому зимой ей понадобится усиление состава. Андрей Мостовой будет одним из вариантов.

В сезоне 2022/2023 Андрей Мостовой забил 5 голов в 13 матча. Эксперты из transfermarkt оценивают футболиста в 3,5 миллиона евро.