Палладино: «Эти успехи - заслуга команды, построенной предыдущим тренером»

В последних двух турах «Монца» выиграла два раза - сперва был бит «Ювентус», а в воскресенье с крупным счетом была повержена «Сампдория». Всё это произошло сразу после смены тренера - клуб возглавил бывший помощник уволенного Джованни Строппы, Раффаэле Палладино. Комментируя последние успехи клуба, он, как водится по правилам хорошего тона, воздал должное и бывшему наставнику команды, до недавней поры своему непосредственному начальнику.

- Команда очень хорошо сбалансирована, есть очень хорошие игроки. Строппа собрал команду со смыслом, которая умеет играть, и я должен поблагодарить его за это, - цитирует Палладино derbyderbyderby.it.