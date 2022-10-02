Стали известны вероятные кандидаты на место наставника «Сампдории»

В восьмом туре Серии А в чемпионате Италии произошла третья отставка - после поражения со счетом 0:3 от «Монцы» «Сампдория» уволила Марко Джампаоло. Любопытно, что первым клубом, расставшимся с тренером, была как раз «Монца», после чего команда одержала две победы кряду.

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, на должность наставника клуба вместо Джампаоло претендует бывший тренер клуба Роберто Д'Аверса, а также Клаудио Раньери, приведший «Лестер» к сенсационной победе в АПЛ в 2016 году.

В следующем, девятом туре «Сампдории» предстоит сразиться с другим клубом, в котором произошла отставка тренера - «Болоньей».