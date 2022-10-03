Палладино - первый тренер в Италии с 2005 года, который выиграл первые два матча с новичком Серии А

В последних двух турах «Монца» выиграла два раза - сперва был бит «Ювентус», а в воскресенье с крупным счетом была повержена «Сампдория». Всё это произошло сразу после смены тренера - клуб возглавил бывший помощник уволенного Джованни Строппы, Раффаэле Палладино.

И, как оказалось, победив в первых своих двух матчах, Палладино стал первым тренером с 2005 года, который выиграл два первых матча у руля команды, вышедшей в Серию А. В последний раз такое удавалось с «Ливорно» Роберто Донадони - бывшему футболисту «Милана». Видимо, не зря фамилия «Палладино» очень созвучна с «Алладином» - происходят настоящие чудеса!

В следующем, девятом туре итальянской Серии А «Монца» примет дома «Специю».