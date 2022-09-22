Джампаоло дали ещё один шанс

Мы уже сообщали о том, что фаны «Сампдории» требуют отставки Марко Джампаоло, команда опустилась на последнее место в турнирной таблице с двумя очками после семи матчей. Особенно обидным было последнее поражение от «Специи» - дорианцы открыли счет, но пропустили два гола и остались ни с чем. После этого над Джампаоло навис дамоклов меч увольнения, но, как уточняет ITASportPress, резких движений руководство «Сампдории» решило не делать, но поставило условие - в следующем матче у «Монцы» надо выигрывать, в противном случае руководство оставляет за собой полное право расстаться с Джампаоло. Наставник принял условия игры - а что, собственно, ему оставалось сделать!?