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Чемпионат Италии. Серия А

Джампаоло дали ещё один шанс

 
22 Сентября 2022 • 03:41 Комментировать
Сампдория
...
Монца
1 2.30 X 3.35 2 3.10
02.10 16:00

Мы уже сообщали о том, что фаны «Сампдории» требуют отставки Марко Джампаоло, команда опустилась на последнее место в турнирной таблице с двумя очками после семи матчей. Особенно обидным было последнее поражение от «Специи» - дорианцы открыли счет, но пропустили два гола и остались ни с чем. После этого над Джампаоло навис дамоклов меч увольнения, но, как уточняет ITASportPress, резких движений руководство «Сампдории» решило не делать, но поставило условие - в следующем матче у «Монцы» надо выигрывать, в противном случае руководство оставляет за собой полное право расстаться с Джампаоло. Наставник принял условия игры - а что, собственно, ему оставалось сделать!?

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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САМПДОРИЯ МОНЦА
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