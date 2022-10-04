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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» собирается уволить также и технического директора - бывшего чемпиона Италии с «Ювентусом»

04 Октября 2022 • 23:13 Комментировать
Сампдория
0:3
Монца
окончен

Мы уже сообщали о том, что «Сампдория» уволила тренера, это произошло сразу же после поражения от «Монцы» со счетом 0:3 в минувшие выходные в восьмом туре итальянской Серии А. Но на этом руководство клуба не останавливается - есть немалая вероятность того, что клуб покинет и Карло Ости, технический директор «Сампдории». 

Именно он настаивал на приглашении уволенного Марко Джампаоло, и сейчас, похоже, поплатится за свою настойчивость. В прошлом Орси успел поиграть даже за «Ювентус», став чемпионом Италии в 1981 и в 1982 годах.

Ну а новым тренером «Сампдории» станет, скорее всего, сербский специалист Деян Станкович, недавно расставшийся с белградской «Црвеной Звездой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Карло Орси
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