«Сампдория» собирается уволить также и технического директора - бывшего чемпиона Италии с «Ювентусом»

Мы уже сообщали о том, что «Сампдория» уволила тренера, это произошло сразу же после поражения от «Монцы» со счетом 0:3 в минувшие выходные в восьмом туре итальянской Серии А. Но на этом руководство клуба не останавливается - есть немалая вероятность того, что клуб покинет и Карло Ости, технический директор «Сампдории».

Именно он настаивал на приглашении уволенного Марко Джампаоло, и сейчас, похоже, поплатится за свою настойчивость. В прошлом Орси успел поиграть даже за «Ювентус», став чемпионом Италии в 1981 и в 1982 годах.

Ну а новым тренером «Сампдории» станет, скорее всего, сербский специалист Деян Станкович, недавно расставшийся с белградской «Црвеной Звездой».