В воскресенье «Сампдория» провалилась в домашнем матче чемпионата Италии против «Монцы», потерпев поражение со счётом 0:3. Спустя несколько часов после финального свистка генуэзский клуб объявил об отставке Марко Джампаоло с должности главного тренера.

«Сампдория» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. В восьми прошедших матчах чемпионата команда ни разу не победила - две ничьи и шесть поражений.

Следующий матч чемпионата Италии «Сампдория» проведёт в субботу, 8 октября. Генуэзцы будут играть против «Болоньи» на поле соперника.