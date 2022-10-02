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Чемпионат Италии. Серия А

​«Сампдория» уволила тренера после воскресного фиаско официально

02 Октября 2022 • 20:12 Комментировать
Сампдория
0:3
Монца
окончен

В воскресенье «Сампдория» провалилась в домашнем матче чемпионата Италии против «Монцы», потерпев поражение со счётом 0:3. Спустя несколько часов после финального свистка генуэзский клуб объявил об отставке Марко Джампаоло с должности главного тренера.

«Сампдория» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. В восьми прошедших матчах чемпионата команда ни разу не победила - две ничьи и шесть поражений.

Следующий матч чемпионата Италии «Сампдория» проведёт в субботу, 8 октября. Генуэзцы будут играть против «Болоньи» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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окончен Лацио 4:0 Специя 1.40 5.00 7.80
окончен Сассуоло 5:0 Салернитана 2.05 3.70 3.50
окончен Сампдория 0:3 Монца 0.00 0.00 0.00
окончен Лечче 1:1 Кремонезе 0.00 0.00 0.00
окончен Аталанта 1:0 Фиорентина 2.20 3.40 3.60
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