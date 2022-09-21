Агент сообщил, что нападающий «Ростова» Соу намерен вернуться в Россию

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, рассказал, что его клиент намерен выполнять контрактные обязательства перед российским клубом до конца.

Напомним, ранее 28-летний гамбиец приостановил соглашение с «Ростовом» и перешёл в турецкий «Анкарагюджю».

«Почему Али не должен вернуться в Россию? До конца сезона ещё десять месяцев, за такой промежуток времени всё может поменяться. Может, через пять месяцев всё закончится и станет так, как было раньше», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата Турции форвард провёл четыре матча, отметившись в них одним забитым голом.