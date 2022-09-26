Гасилин не верит, что Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался на тему получения российского гражданства бразильскими легионерами «Зенита» — Малкомом и Клаудиньо.

Гасилин усомнился в том, что бразильцы намерены выступать за национальную сборную России. По мнению 26-летнего форварда, Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта, чтобы платить меньше налогов в нашей стране.

«Для меня понятно, почему они так делают. Если взять суммарно зарплатную ведомость всех иностранцев «Зенита», мне кажется, это будут десятки миллионов.

Они реально сильные и могут играть в топ-клубах Европы, но они выбирают деньги, а мы, вместо того чтобы в нынешней ситуации развивать наш спорт, выбираем платить им эти деньги», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 12 матчей, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач. На счету Клаудиньо один мяч и три ассиста в девяти встречах.