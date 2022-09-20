Ари позитивно оценил возможное получение паспорта РФ Клаудиньо и Малкомом

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра прокомментировал возможное получение российского гражданства Клаудиньо и Малкомом Филипе.
«Если Клаудиньо и Малком получат российский паспорт, то это будет хорошо как для самих футболистов, так и для сборной России», — приводит слова Ари Sport 24.
Футболист добавил, что это будет отличным решением для бразильцев, потому что они очень сильные игроки, которые усилят сборную России.
Отметим, что у Ари имеется российский паспорт, он провел два матча за национальную команду, но не отметился результативными действиями.
Стоит напомнить, что в РПЛ Ари играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
Бан пользователя