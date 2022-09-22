Кузяев: «Сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство»

Игрок «Зенита» Далер Кузяев рассказал о реакции на возможное получение российского гражданства бразильскими звёздами «сине-бело-голубых» Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство — посмеялся. Они пригодились бы в сборной, но, вроде как, не могут за нас играть», – рассказал хавбек изданию Sport24.

Также Далер прокомментировал продление контрактов бразильцев с клубом из Северной столицы. Кузяев считает это сигналом об удовлетворённости игроков, что хорошо для всего коллектива. Напомним, что Малком Филипе и Клаудиньо продлили соглашения с «Зенитом» до 2027 года.

После получения российского паспорта игроки станут доступны для выбора наставником сборной, поскольку ни тот, ни другой не имеют матчей за основную бразильскую команду. При этом, оба спортсмена выиграли Олимпийские игры в Токио летом 2021 года.

