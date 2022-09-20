Маркао рассказал, что в Бразилии не следят за Малкомом и Клаудиньо

Экс-футболист «Спартака» Маркао отреагировал на возможное получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо — два хороших игрока, Малком выделялся в «Коринтиансе», это топ-клуб, а Клаудиньо — в «РБ Брагантино». Думаю, у Клаудиньо и Малкома будут хорошие карьеры в России», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в Бразилии не транслируют матчи Российской премьер-лиги, поэтому мало кто следит за успехами эти футболистов, но если кто-то из бразильцев забивает гол, то об этом пишут СМИ, таким способом удается следить за «Спартаком».

Ранее представитель «Зенита» сообщил, что Малком и Клаудиньо попросили клуб помочь в получении российского паспорта.