Сергеев: «Разобрали соперника»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Игру прокомментировал нападающий питерского клуба Иван Сергеев, который назвал победу тяжелой, но важной.

- Важная победа, тяжелая игра. Они забили быстрый гол во втором тайме, но мы забили еще два и довели дело до конца. Тренерский штаб нас хорошо подготовил, разобрали соперника, - заявил Сергеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».