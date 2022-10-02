Пономарёв: «Ростов» не может тягаться с «Зенитом»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Игру прокомментировал бывший защитник советской сборной, ныне эксперт Владимир Пономарев. Он считает, что «Ростов» не в состоянии тягаться с «Зенитом» на данный момент.

- «Ростов», конечно же, неплохая команда, но по классу «Зенит» выше. Уровень футболистов, у петербуржцев все же выше, и здесь уже ничего не сделаешь. У них и техника другая, и исполнительское мастерство. Тягаться с «Зенитом» «Ростову» пока бесполезно, - заявил Пономарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».