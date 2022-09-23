Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов признался, что удивлён второму месту «Ростова» в РПЛ

 
23 Сентября 2022 • 18:34 Комментировать (1)
Зенит
...
Ростов
1 1.40 X 4.90 2 7.40
02.10 16:30

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов высказался о конкуренции в РПЛ.

«Лидерство «Зенита» не вызывает никакого удивления. А вот вторая строчка – большой сюрприз. Отличный пример, когда при небольшом бюджете и грамотном менеджменте можно создать крепкую команду», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Специалист заявил, то, что «Ростов» прошел этот отрезок чемпионата без поражений — стало неожиданностью, но все знают, что это крепкая команда, которую возглавляет наставник сборной России.

После десяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков. На второй строчке расположился «Ростов», имея в своем активе 22 балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Андрей Чернышов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pasha-kuraev@gmail.com
23 Сентября 2022 в 19:41
это не надолго, так сложилось, в прошлом году так же было, но потом заняли соответсвующее место.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
19:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Совмещать точно не сложно»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: Пока с РФС диалога о новом контракте не было
18:58 · Россия. Премьер-лига
Фомин: Будем получать удовольствие от игры с Киргизией
18:47 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Разочарование — это «Локомотив»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Чернышов признался, что удивлён второму месту «Ростова» в РПЛ 1
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Михаил Кержаков назвал конкурентов «Зенита» в битве за чемпионство
18:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса рассказал о будущем игрока в «Зените»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Жду матча с Киргизией»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Шапич: В «Торпедо» никаких конфликтов нет
17:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Хочется, чтобы сборная России обыграла Киргизию 1
17:28 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» получил разрешение заявить Джорджевича
17:19 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Весь мир будет жалеть, что Россия не играет»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: Сергееву и Кассьерре нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Зенит» предлагал контракт Дзюбе и Оздоеву, но они отказались
16:28 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: Алберто нужно отпустить в «Коринтианс»
Все новости
Рекомендуем