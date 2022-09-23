Чернышов признался, что удивлён второму месту «Ростова» в РПЛ

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов высказался о конкуренции в РПЛ.

«Лидерство «Зенита» не вызывает никакого удивления. А вот вторая строчка – большой сюрприз. Отличный пример, когда при небольшом бюджете и грамотном менеджменте можно создать крепкую команду», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Специалист заявил, то, что «Ростов» прошел этот отрезок чемпионата без поражений — стало неожиданностью, но все знают, что это крепкая команда, которую возглавляет наставник сборной России.

После десяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков. На второй строчке расположился «Ростов», имея в своем активе 22 балла.