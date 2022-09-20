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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Семака в европейских клубах никто не ждёт»

 
20 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов оценил вероятность работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака в одном из европейских клубов.

«Семака в европейских клубах никто не ждёт. Там оценивают только по результатам выступлений в еврокубках. На чемпионства в РПЛ там никто смотреть не будет», — приводит слова Ледяхова Lagalbet.

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. С тех пор команда из Санкт-Петербурга четыре раза становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала Кубок и трижды — Суперкубок страны.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на четыре очка.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Игорь Ледяхов
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