Ледяхов: «Семака в европейских клубах никто не ждёт»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов оценил вероятность работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака в одном из европейских клубов.

«Семака в европейских клубах никто не ждёт. Там оценивают только по результатам выступлений в еврокубках. На чемпионства в РПЛ там никто смотреть не будет», — приводит слова Ледяхова Lagalbet.

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. С тех пор команда из Санкт-Петербурга четыре раза становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала Кубок и трижды — Суперкубок страны.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на четыре очка.