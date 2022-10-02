Балахнин: «У «Зенита» самый сильный состав»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Российский специалист Сергей Балахнин уверен, что «Зенит» намного сильнее всех остальных прежде всего из-за своего состава.

- Все было по делу. «Ростов» забил прекрасный гол, но им было трудно забить больше. Можно ли «Зенит» короновать сейчас? У них самый сильный состав. Есть они и все остальные. В данный момент главный конкурент «Зенита» — он сам, - заявил Балахнин в интервью «Спорт-Экспресс».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».