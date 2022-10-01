Александр Кержаков верит в победу «Зенита» над «Ростовом»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем поединке своей родной команды против «Ростова».

«В этом матче может произойти все, но сомневаюсь, что «Зенит» не выиграет дома в матче с «Ростовом». Может быть, для меня это будет приятным удивлением, если «Ростов» опровергнет мои слова», – заявил бывший форвард «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-наставник «Пари НН» также отметил, что ему будет интересно посмотреть на команду Карпина с молодым составом на фоне доминирующего «Зенита» в родных для него стенах.

Напомним, что главная встреча 11 тура РПЛ пройдёт в Северной столице 2 октября. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени. «Зенит» и «Ростов» располагаются на первой и второй строчке соответственно, а отрыв «сине-бело-голубых» равен четырём баллам.