Семак: «Второй тайм был очень хорош»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Игру прокомментировал наставник питерского клуба Сергей Семак, который особенно отметил второй тайм в исполнении своей команды.

- Второй тайм в нашем исполнении был очень хорош, считаю, что мы победили заслуженно. Клаудиньо прибавляет, сегодня он сыграл гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. По движению, по желанию и по качеству он смотрелся очень неплохо, - цитирует Семака пресс-служба клуба.

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с «Факелом».