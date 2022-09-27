​Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Ростов»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи одиннадцатого тура Премьер-лиги, которые пройдут с 1 по 3 октября включительно. На главном поединке тура между «Зенитом» и «Ростовом» в поле отработает бригада Владимира Москалёва. У мониторов в качестве ВАР и АВАР ему помогут Павел Шадыханов и Николай Богач соответственно.

«Зенит» и «Ростов» начнут очный матч 2 октября в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» после десяти туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 26 очками. «Ростов» идёт вторым, раздобыв 22 зачётных балла. Обе команды в этом чемпионате ещё не проигрывали.