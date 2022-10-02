​Карпин: «Ребята не ноют, не плачут»

Валерий Карпин, рулевой «Ростова», после поражения от «Зенита» (1:3) в 11-м туре чемпионата России заявил, что его команда предпочитает не жаловаться на обстоятельства.

«Мы можем сетовать на всё - иностранцы от нас уехали, аэропорт закрыт, болельщики не ходят по 40 тысяч (сами знаете, почему), переезды у нас такие. Ребята не ноют, не плачут, а всё это переживают и потом играют», - высказался Карпин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Ростов» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 22 очками в кармане. Поражение от «Зенита» стало для команды Валерия Карпина первым в этом чемпионате.

Теперь «Ростов» будет готовиться к южному дерби против «Краснодара», которое пройдёт 9 октября.