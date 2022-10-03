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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин: «До второго гола «Ростов» играл с «Зенитом» на равных»

03 Октября 2022 • 11:45 Комментировать
Зенит
3:1
Ростов
окончен

В центральном матче 11-го тура Премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе принимал «Ростов» и победил со счетом 3:1. После матча хавбек проигравших Кирилл Щетинин подвел итоги противостояния.

«Выходили на «Зенит» как и на любого другого соперника. До второго гола играли с ними на равных. Наш гол придал нам куража, соперник начал играть более собранно. Думал, мы сможем забить второй», - передает слова Щетинина Metaratings.ru.

После поражения «Ростов» с 22 баллами опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Зенит» набрал 29 очков и упрочил свое лидерство, оторвавшись от ближайшего конкурента на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Кирилл Щетинин
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