В «Зените» высказались о потере интриги в борьбе за чемпионство РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интриге в текущем сезоне РПЛ.

«Говорить о потере интриги в чемпионской гонке можно будет тогда, когда никто не сможет догнать лидера. Надеюсь, им будет «Зенит», — цитирует Медведева ТАСС.

Функционер отметил, что есть пример матча между «Торпедо» и ЦСКА, где до игры все поставили крест на «автозаводцах», а они вышли и победили.

После десяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. Вторую строчку занимает «Ростов», отставая от лидера на четыре балла. Тройку замыкает ЦСКА, имея в своем активе 20 очков.