Колыванов заявил, кто достоин награды лучшего тренера сентября в РПЛ

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о попадании Валерия Карпина и Сергея Семака в список претендентов на лучшего тренера сентября РПЛ.

«Я считаю, что приз заслужил Карпин. Он возглавляет «Ростов» уже не первый год, проделал отличную работу», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что футболисты его понимают, играют в открытый атакующий футбол с соперниками, которые выше их по статусу.

По поводу Семака, у него отличный состав, если он и Карпин набрали по 9 очков, то очевидно, что приз нужно отдать наставнику «Ростова», добавил Колыванов.

Отметим, что еще в этот список попали Александр Сторожук, Михаил Галактионов и Дмитрий Пятибратов.