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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов заявил, кто достоин награды лучшего тренера сентября в РПЛ

28 Сентября 2022 • 14:06 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о попадании Валерия Карпина и Сергея Семака в список претендентов на лучшего тренера сентября РПЛ.

«Я считаю, что приз заслужил Карпин. Он возглавляет «Ростов» уже не первый год, проделал отличную работу», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что футболисты его понимают, играют в открытый атакующий футбол с соперниками, которые выше их по статусу.

По поводу Семака, у него отличный состав, если он и Карпин набрали по 9 очков, то очевидно, что приз нужно отдать наставнику «Ростова», добавил Колыванов.

Отметим, что еще в этот список попали Александр Сторожук, Михаил Галактионов и Дмитрий Пятибратов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Текстильщик Валерий Карпин Сергей Семак Игорь Колыванов
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