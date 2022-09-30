Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак рассказал о состоянии Барриоса

30 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.30 X 5.60 2 10.00
02.10 16:30

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о состоянии полузащитника команды Вилмара Барриоса. Колумбиец стал последним футболистом «сине-бело-голубых», вернувшимся из расположения своей национальной сборной.

«Должен готовиться, да. Ночью прилетел. Сейчас посмотрим на его состояние, и, если всё нормально, то будет готовиться к матчу», - высказался Семак, слова которого приведены на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» начал подготовку к матчу чемпионата России против «Ростова». Команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 2 октября. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице первую строчку (26 баллов), а ростовчане – вторую (22 балла).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вилмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
16:36 · Россия. Первая лига
Самошников — о матче с «Арсеналом»: «В следующей игре задача побеждать»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что Карпин заслужил награду лучшего тренера сентября в РПЛ
16:14 · Кубок России
Шишкин: Абаскаль заставляет своих футболистов играть на максимуме
15:59 · Россия. Премьер-лига
Глава департамента судейства РФС: У нас нет задачи, чтобы все полюбили судей
15:56 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: Карасёв — один из лучших наших арбитров
15:49 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал, почему решил остаться в ЦСКА
15:36 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал, что мог завершить игровую карьеру в 17 лет
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил «Ростов» Карпина
15:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что «Зенит» не должен был пропускать три мяча от «Спартака»
15:22 · Кубок России
Гаджиев: «Спартак» обыграл самую сильную команду России» 1
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о состоянии Барриоса
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Семак после крупного поражения от «Спартака»: «Это тоже часть профессии»
15:10 · Кубок России
Парфёнов считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Зенит»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, что стало причиной поражения «Зенита» от «Спартака»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Бразилозависимость «Зенита» очевидна» 1
Все новости
Рекомендуем