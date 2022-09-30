​Семак рассказал о состоянии Барриоса

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о состоянии полузащитника команды Вилмара Барриоса. Колумбиец стал последним футболистом «сине-бело-голубых», вернувшимся из расположения своей национальной сборной.

«Должен готовиться, да. Ночью прилетел. Сейчас посмотрим на его состояние, и, если всё нормально, то будет готовиться к матчу», - высказался Семак, слова которого приведены на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» начал подготовку к матчу чемпионата России против «Ростова». Команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 2 октября. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице первую строчку (26 баллов), а ростовчане – вторую (22 балла).