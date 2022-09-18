Кобелев считает, что ЦСКА ещё способен побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше чемпионата России.

Специалист выразил надежду на то, что ЦСКА ещё сможет побороться с «Зенитом» за золото, несмотря на уверенное лидерство петербургской команды после 10 туров.

«Мне бы не хотелось, чтобы интрига была убита после 10 туров. Возможно, ЦСКА ещё поборется», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Кобелев считает, что по качеству состава и структуре именно «армейцы» могут составить конкуренцию команде Сергея Семака, даже несмотря на поражение от «Торпедо» (0:1) в последнем матче.

После 10 туров «Зенит» опережает ЦСКА на шесть очков. Свой следующий матч москвичи проведут 1 октября против «Химок», а петербуржцы на следующий день встретятся с «Ростовом».