«Зенит» снова обыгрывает «Ростов» после комбинации Вендела и Сергеева

В центральном матче 11-го тура Премьер-лиги встречаются «Зенит» с «Ростовом». В середине второго тайма зафиксировано новое изменение счета. Команда Сергея Семака снова повела после голевой атаки Вендела и Ивана Сергеева, футболисты сыграли в стенку, и бразилец с острого угла направил мяч в дальнюю часть ворот. Напомним, что ранее отличились Малком Филипе и Николай Комличенко.

«Зенит» снова наращивает очковый запас в борьбе с конкурентами и уже на шесть очков опережает ближайшего конкурента. Ростовчане идут на третьей строчке в турнирной таблице.