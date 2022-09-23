Агент Барриоса рассказал о будущем игрока в «Зените»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса, ответил на вопрос о будущем футболиста в команде.

«Барриос останется в «Зените». Все по-прежнему. Мобилизация ни на что не влияет», — цитирует слова агента Sport 24.

По ходу нынешнего сезона колумбиец принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две голевые передачи. Действующий трудовой договор 28-летнего игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2026 года.

После десяти туров санкт-петербургский «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков.