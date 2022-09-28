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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин — о приговоре Ларину: «По мне, это катастрофа»

28 Сентября 2022 • 16:04 Комментировать
Зенит
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Ростов
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02.10 16:30

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину, который сегодня, 28 сентября, был осуждён на три года лишения свободы за мошенничество.

«Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, Ларин возглавлял «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, экс-президент намеренно завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.  

Отметим, что выпускниками школы «Чертаново» являются такие футболисты, как Антон Зиньковский, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели и многие другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Чертаново Николай Ларин
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