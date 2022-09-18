Ловчев рассказал, при каком условии можно обыграть «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ, в котором «Динамо» уступило на своём поле «Зениту» (0:2).

Ловчев считает, что нынешний «Зенит» можно обыграть лишь в том случае, если он сам позволит сопернику это сделать.

«Можно ли обыграть этот «Зенит»? Когда он сам даст себя обыграть. По качеству футбола, по сыгранности, по скамейке — невозможно это сделать. Ещё и нельзя допускать ошибки», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 10 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 26 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 2 октября против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.