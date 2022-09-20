Бояринцев заявил, кто составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» будет оступаться, ряд команд навяжет им борьбу, это сделают московские клубы, «Ростов» и «Краснодар», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Зениту» придется непросто в этом сезоне, хочется верить, что интрига не пропадет к 20-му туру чемпионата, чтобы сохранился интерес во время зимней паузы.

На данный момент санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков после десяти матчей. Его преследователями являются «Ростов» (22) и ЦСКА (20).