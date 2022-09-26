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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев считает, что Карпину не стоит уходить из «Ростова»

26 Сентября 2022 • 17:33 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Российский тренер Борис Игнатьев считает, что наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин должен сохранить свой пост в клубе.

«Нужно ли попросить Карпина оставить «Ростов»? Нет. Вот если бы мы участвовали в еврокубках, то да. Тогда тренер должен был бы отводиться от работы в клубе», — приводит слова Игнатьева «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что сейчас у Карпина достаточного свободного времени для работы в клубе и сборной.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидером чемпионата является «Зенит» (26).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Борис Игнатьев
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