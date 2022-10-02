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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Зенит» во всём сильнее остальных»

02 Октября 2022 • 23:40 Комментировать
Зенит
3:1
Ростов
окончен

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Бывший футболист питерского клуба Андрей Аршавин считает, что «Зенит» намного сильнее всех остальных.

- Несмотря на невысокий темп игры, футболисты «Ростова» устали, стал сказываться класс, который у «Зенита» выше. Он и его реализовал. «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных, - вынес вердикт Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Ростов
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