Аршавин: «Зенит» во всём сильнее остальных»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Бывший футболист питерского клуба Андрей Аршавин считает, что «Зенит» намного сильнее всех остальных.

- Несмотря на невысокий темп игры, футболисты «Ростова» устали, стал сказываться класс, который у «Зенита» выше. Он и его реализовал. «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных, - вынес вердикт Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».