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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«По барабану»: Карпин ответил на вопрос о «Зените»

02 Октября 2022 • 19:21 Комментировать
Зенит
3:1
Ростов
окончен

В воскресенье вечером «Зенит» переиграл «Ростов» (3:1) в главном матче одиннадцатого тура чемпионата России. После игры рулевой ростовской команды Валерий Карпин ответил на вопрос о «Зените». Вопрос заключался в том, верит ли Карпин в то, что «Зенит» снова станет чемпионом России.

«Мне вообще по барабану. Мне о «Ростове» надо думать, а не о «Зените», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» завоёвывал титул чемпиона России в каждом из четырёх последних сезонов.

Добавим, что «Зенит» по итогам воскресного матча увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин
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