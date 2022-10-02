​«По барабану»: Карпин ответил на вопрос о «Зените»

В воскресенье вечером «Зенит» переиграл «Ростов» (3:1) в главном матче одиннадцатого тура чемпионата России. После игры рулевой ростовской команды Валерий Карпин ответил на вопрос о «Зените». Вопрос заключался в том, верит ли Карпин в то, что «Зенит» снова станет чемпионом России.

«Мне вообще по барабану. Мне о «Ростове» надо думать, а не о «Зените», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» завоёвывал титул чемпиона России в каждом из четырёх последних сезонов.

Добавим, что «Зенит» по итогам воскресного матча увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков.