Канищев: «Судейство всегда было в пользу «Зенита», но это норма»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о судействе в пользу «сине-бело-голубых».

«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

Эксперт считает, что поэтому всегда спорные решения принимались в пользу санкт-петербургского клуба, но все равно главным фактором является то, что у других команд нет игроков высокого уровня, есть «Зенит» и все остальные.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после десяти туров.