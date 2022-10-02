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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Дала ли результат работа над ошибками, только игра может сказать»

02 Октября 2022 • 16:22 Комментировать
Зенит
1:1
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- После матча с «Крыльями» вы сказали, что сложно оценивать игру команды по пятибалльной системе и оценили ее на двойку. Тем не менее, сохранили 10 футболистов в составе по сравнению с тем матчем. Означает ли это, что некоторая работа над ошибками, которую вы хотели провести, вы ее провели?

- Я думаю, что это мы увидим только после игры, сможем сказать, провели, дала ли результат работа над ошибками, только игра может сказать. Я говорю именно про игру, не результат. Можно играть хорошо и проиграть, а можно играть плохо и выиграть. Здесь больше отталкиваемся от игры, а не конкретного результата.

- Насколько вы отталкиваетесь от игры «Зенита»? Понятно, что был кубковый матч, но у «Зенита» тоже была ротация и чувствительное поражение. Стоит ли на это вообще обращать внимание?

- Я думаю, что нет. Это абсолютно разные турниры, поэтому нет смысла. Составы тоже разные у нас и «Зенита», так что абсолютно нет смысла об этом говорить и вспоминать.

- Пока мы тут рядом с раздевалкой «Ростова» находились, громко музыка звучала, и я услышал почти все песни Григория Лепса. Кто главный ди-джей сегодня в раздевалке был?

- Всегда ди-джей один и тот же - Даня Глебов. Но не только он, там есть многие исполнители. Сегодня не слушал, кто у них там выступал.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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ЗЕНИТ РОСТОВ
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