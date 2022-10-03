Аршавин рассказал, кто может помешать «Зениту» стать чемпионом

Бывший футболист сборной России, лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах команды Сергея Семака защитить чемпионский титул в РПЛ.

«Проиграть чемпионство «Зенит» может только сам себе», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

В последнем матче петербургский клуб на «Газпром Арене» принимал «Ростов» и отпраздновал победу со счетом 3:1.

После 11 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

В 12-м туре «Зенит» отправится в гости к «Факелу».