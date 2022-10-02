​Футболисты «Зенита» вышли на матч РПЛ в футболках с фото бабушек и дедушек

В воскресенье «Зенит» проводит домашний матч чемпионата России против «Ростова». Футболисты питерской команды вышли на поле в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек. Таким образом «сине-бело-голубые» отметили Международный день пожилых людей.

Следить за игрой между «Зенитом» и «Ростовом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На исходе четверти часа игрового времени питерцы смогли открыть счёт – гол забил Малком.

Отметим, что после десяти туров «Зенит» и «Ростов» оставались единственными командами с нулями в графе поражений.