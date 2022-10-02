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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак сравнил Сергеева с Кассьеррой

02 Октября 2022 • 16:17 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 0 ч. 0 мин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Фактор кубкового матча имеет ли какое-то значение? Потому что состав был смешанным, его нельзя назвать так, что была ротация - все там 10-11 футболистов. Матч был несколько дней назад, и поражение чувствительное.

- Любой матч - это пища для размышлений, информация для тренерского штаба, кто в каком состоянии находится. Поэтому, конечно, любой матч имеет значение. Мы делаем для себя определенные выводы, кто готов, кто не готов для того, чтобы в чемпионате играли сильнейшие. Чтобы побеждать и становиться сильнее, чтобы какие-то моменты улучшать, какие-то взаимодействия, каким игрокам в чем-то нужно прибавлять. Это информация для нас.

- Кассьерра и Сергеев чередуются в старте в качестве нападающих, сегодня выбор пал на Матео. Опять же это исходя из ваших вариантов или из игры «Ростова»?

- Я думаю, всё вместе. Что касается Вани Сергеева, у него есть свои качества, наверное, более агрессивно, больше перемещается, лучше играет в прессинге. Матео побыстрее, он лучше цепляется за мячи. Исходя из характеристик этих игроков, исходя из соперника, состояния, партнеров, мы определяем того нападающего, кто выходит в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Иван Сергеев Матео Кассьерра
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ЗЕНИТ РОСТОВ
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