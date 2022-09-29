Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи об интересе «бьянкочелести» к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

«Информация о том, что «Лацио» интересуется Мостовым не соответствует действительности. Нам никто его не предлагал и мы сами не заинтересованы в его приобретении. Следит ли «Лацио» за игроками из Российской премьер-лиги? Мы знаем сильных игроков из чемпионата России, знакомы с их возможностями, но никакого предметного интереса к кому-то из них сейчас с нашей стороны нет» – заявил Таре.