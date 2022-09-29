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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Лацио» Таре прокомментировал слухи об интересе команды к Мостовому эксклюзив

29 Сентября 2022 • 15:49 Комментировать (1)
Лацио
...
Специя
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02.10 13:30

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи об интересе «бьянкочелести» к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

«Информация о том, что «Лацио» интересуется Мостовым не соответствует действительности. Нам никто его не предлагал и мы сами не заинтересованы в его приобретении. Следит ли «Лацио» за игроками из Российской премьер-лиги? Мы знаем сильных игроков из чемпионата России, знакомы с их возможностями, но никакого предметного интереса к кому-то из них сейчас с нашей стороны нет» – заявил Таре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Зенит Игли Таре Андрей Мостовой
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Комментарии (1)
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One Live
29 Сентября 2022 в 15:58
Я же говорил, что им интересоваться может только военкомат)
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