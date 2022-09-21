Манчини не вызвал Дзаньоло в сборную Италии из-за оскорбительных кричалок игрока в адрес «Лацио»

Стала известная причина, по которой главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не включил в заявку команды на матчи Лиги наций нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло. По информации от La Repubblica, футболиста не вызвали по дисциплинарным причинам.

Манчини смутили оскорбительные кричалки Дзаньоло в адрес «Лацио», которые футболист исполнял после майской победы «Ромы» в Лиге конференций. Напомним, что Манчини выступал за «бьянкочелести» на протяжение трёх лет.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло был удивлён решением Манчини не вызывать его в сборную. Вместо Николо в расположение «скуадры адзурры» поехал 30-летний форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини.