«Лацио» легко разгромил «Специю»

Воскресные матчи в Серии А стартовали с противостояния «Лацио» и «Специи». Уже на третьей минуте Чиро Иммобиле не забил пенальти, направив мяч мимо цели. Правда, вскоре Маттиа Дзакканьи открыл счет, а Алессио Романьоли его удвоил, здорово сыграв на добивании. После перерыва Сергей Милинкович-Савич сделал счет разгромным - 3:0. Он же оформил дубль в компенсированное время - 4:0.

Римляне с 17 очками догнали «Милан» и «Аталанту» на втором месте, «Специя» - 12-я.

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