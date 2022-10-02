«Лацио» легко разгромил «Специю»

Воскресные матчи в Серии А стартовали с противостояния «Лацио» и «Специи». Уже на третьей минуте Чиро Иммобиле не забил пенальти, направив мяч мимо цели. Правда, вскоре Маттиа Дзакканьи открыл счет, а Алессио Романьоли его удвоил, здорово сыграв на добивании. После перерыва Сергей Милинкович-Савич сделал счет разгромным - 3:0. Он же оформил дубль в компенсированное время - 4:0.
Римляне с 17 очками догнали «Милан» и «Аталанту» на втором месте, «Специя» - 12-я.
Протокол игры
|(1:0) Дзакканьи Маттиа12'
|(2:0) Романьоли Алессио24'
(3:0) Милинкович-Савич Сергей 61'
4(3:0) Милинкович-Савич Сергей 90'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль64' (Хюсай Эльсейд (64') •Патрик46' (Хила Марио (46') •Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило78' (Антонио Маркос (78') •Альберто Луис73' (Весино Матиас (73') •Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро64' (Педро Родригес (64') •Дзакканьи Маттиа
Дронговски Бартломей•Ампаду Этан 2'66' (Амьен-Аду Кельвен (66') •Кальдара Маттиа•Николау Димитрис•Хольм Эмиль•Кивёр Якуб81' (Julius Eskelund Beck (81') •Эллертссон Микаэль-Эгиль65' (Экдаль Альбин (65') •Бурабия Мехди65' (Агудело Кевин (65') •Бастони Симоне•Гьяси Эммануэль 45'75' (Санка Леандру (75') •Нзола М'Бала
02 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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