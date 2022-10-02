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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» легко разгромил «Специю»

02 Октября 2022 • 15:22 Комментировать
Лацио
4:0
Специя
окончен

Воскресные матчи в Серии А стартовали с противостояния «Лацио» и «Специи». Уже на третьей минуте Чиро Иммобиле не забил пенальти, направив мяч мимо цели. Правда, вскоре Маттиа Дзакканьи открыл счет, а Алессио Романьоли его удвоил, здорово сыграв на добивании. После перерыва Сергей Милинкович-Савич сделал счет разгромным - 3:0. Он же оформил дубль в компенсированное время - 4:0.

Римляне с 17 очками догнали «Милан» и «Аталанту» на втором месте, «Специя» - 12-я.

Протокол игры  
Лацио4:0Специя
(1:0) Дзакканьи Маттиа12'  
(2:0) Романьоли Алессио24'  

(3:0) Милинкович-Савич Сергей 61'

4(3:0) Милинкович-Савич Сергей 90'

 

 

 
Проведель ИванЛаццари Мануэль 64' (Хюсай Эльсейд ( 64') Патрик 46' (Хила Марио ( 46') Романьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило 78' (Антонио Маркос ( 78') Альберто Луис 73' (Весино Матиас ( 73') Андерсон ФелипеИммобиле Чиро 64' (Педро Родригес ( 64') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаКанчельери МаттеоРаду СтефанРомеро ЛукаКаменович Димитрие
Дронговски БартломейАмпаду Этан  2' 66' (Амьен-Аду Кельвен ( 66') Кальдара МаттиаНиколау ДимитрисХольм ЭмильКивёр Якуб 81' (Julius Eskelund Beck ( 81') Эллертссон Микаэль-Эгиль 65' (Экдаль Альбин ( 65') Бурабия Мехди 65' (Агудело Кевин ( 65') Бастони СимонеГьяси Эммануэль  45' 75' (Санка Леандру ( 75') Нзола М'Бала
Запасные: Верде ДаниэлеШер АймарЗовко ПетарЗут ЙерунМальдини ДаниэльСтрелец ДавидФеррер СальвадорНгиамба Орельен
02 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

Нереализованный пенальти Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Нереализованный пенальти Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Алессио Романьоли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Алессио Романьоли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Милинкович-Савич попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Милинкович-Савич попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Спорный момент в штрафной хозяев (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Спорный момент в штрафной хозяев (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Сергея Милинковича-Савича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Сергея Милинковича-Савича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Сергея Милинковича-Савича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Сергея Милинковича-Савича (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Специя
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окончен Лацио 4:0 Специя 1.40 5.00 7.80
Идет 26 минута Сассуоло 1:0 Салернитана 2.02 3.70 3.65
Идет 26 минута Сампдория 0:1 Монца 1.97 3.60 3.90
Идет 26 минута Лечче 0:1 Кремонезе 2.18 3.45 3.40
02.10  19:00 Аталанта ... Фиорентина 2.00 3.65 3.80
02.10  21:45 Ювентус ... Болонья 1.53 4.40 6.40
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