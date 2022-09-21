Президент «Лацио» Лотито: «Другие клубы лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито доволен тем, что «небесно-голубым» удалось сохранить лидеров команды по итогам летнего трансферного окна.

«Мы не продали наших лучших игроков, в том числе Милинковича-Савича, что люди недооценивают. Другие команды лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров», – цитирует Лотито Leggo.

Напомним, что Милинкович-Савич был интересен нескольким топ-клубам Европы. В Италии футболиста хотел заполучить туринский «Ювентус», а в Англии – «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «Лацио» требовал 60 миллионов евро за игрока, у которого остался год по контракту, что и отпугнуло всех претендентов.