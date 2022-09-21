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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» Лотито: «Другие клубы лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров»

 
21 Сентября 2022 • 14:51 Комментировать
Лацио
...
Специя
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02.10 13:30

Президент «Лацио» Клаудио Лотито доволен тем, что «небесно-голубым» удалось сохранить лидеров команды по итогам летнего трансферного окна.

«Мы не продали наших лучших игроков, в том числе Милинковича-Савича, что люди недооценивают. Другие команды лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров», – цитирует Лотито Leggo.

Напомним, что Милинкович-Савич был интересен нескольким топ-клубам Европы. В Италии футболиста хотел заполучить туринский «Ювентус», а в Англии – «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «Лацио» требовал 60 миллионов евро за игрока, у которого остался год по контракту, что и отпугнуло всех претендентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Сергей Милинкович-Савич
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