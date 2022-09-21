Лотито: «Невероятно, что люди могут критиковать даже такого игрока, как Иммобиле»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито не понимает, почему некоторые болельщики критикуют 32-летнего нападающего «бьянкочелести» Чиро Иммобиле, который является лучшим бомбардиром в истории римского клуба.

«Невероятно, что люди могут критиковать даже такого игрока, как Иммобиле. Он недавно выиграл «Золотую бутсу», но, возможно, кого-то раздражает тот факт, что он играет за «Лацио», – цитирует Лотито Leggo.

Напомним, что Иммобиле в новом сезоне забил уже пять голов и отдал две результативные передачи в 7 поединках итальянской Серии А. Больше Чиро в чемпионате забил только Марко Арнаутович из «Болоньи», у которого на счет 6 голов.