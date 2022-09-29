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Чемпионат Италии. Серия А

​Иммобиле рассказал о своём досрочном возвращении в «Лацио»

29 Сентября 2022 • 20:42 Комментировать
Лацио
...
Специя
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02.10 13:30

Из-за мышечных проблем Чиро Иммобиле в сентябре не сыграл за сборную Италии – нападающий вернулся в расположение «Лацио» досрочно. Теперь сам футболист высказался на этот счёт.

«Мы сошлись на том, что лететь [на матч с Венгрией] мне бессмысленно. Лучше было поехать домой и сдать все анализы. Все были довольны, хотя я чуть меньше, ведь мне хотелось сыграть.

Травмы случаются. Это было несерьёзное повреждение, но играть было бы рискованно. Поэтому я вернулся в Рим для лечения», - сказал Иммобиле на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Италии «Лацио» проведёт 2 октября – против «Специи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Чиро Иммобиле
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