​Иммобиле рассказал о своём досрочном возвращении в «Лацио»

Из-за мышечных проблем Чиро Иммобиле в сентябре не сыграл за сборную Италии – нападающий вернулся в расположение «Лацио» досрочно. Теперь сам футболист высказался на этот счёт.

«Мы сошлись на том, что лететь [на матч с Венгрией] мне бессмысленно. Лучше было поехать домой и сдать все анализы. Все были довольны, хотя я чуть меньше, ведь мне хотелось сыграть.

Травмы случаются. Это было несерьёзное повреждение, но играть было бы рискованно. Поэтому я вернулся в Рим для лечения», - сказал Иммобиле на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Италии «Лацио» проведёт 2 октября – против «Специи» на своём поле.