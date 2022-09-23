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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле из-за травмы покинул расположение сборной Италии

 
23 Сентября 2022 • 14:42 Комментировать
Лацио
...
Специя
1 1.37 X 5.00 2 8.00
02.10 13:30

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле покинул расположение сборной Италии и вернулся в стан «бьянкочелести». Дело в том, что форвард получил мышечную травму, которая выбила его из строя на неопределённое время.

Таким образом Иммобиле пропустит ближайший матч своей команды против сборной Англии. Напомним, в нынешнем сезоне Чиро записал на свой счёт 5 голов и два ассиста в чемпионате Италии в составе «Лацио».

Иммобиле дебютировал за сборную Италии в 2014 году. За 55 матчей в составе «скуадры адзурры» футболист отметился 15 голами. Прошлым летом нападающий выиграл с командой чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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