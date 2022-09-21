Президент «Лацио» Лотито доволен работой Сарри

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито доволен работой Маурицио Сарри на посту главного тренера «бьянкочелести». Об этом итальянец заявил в интервью изданию Leggo.

«Мы сразу поняли друг друга. Я не знал Сарри, но он произвёл большое впечатление. Он живёт футболом, поэтому я доверил ему долгосрочный проект «Лацио». После неожиданного ухода Индзаги мы выбрали тренера, соответствующего амбициям клуба. Кто-то, кто мог бы начать новый проект прямо сейчас», – сказал Лотито.

После 7 туров Серии А команда Маурицио Сарри располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка.