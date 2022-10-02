Карраскаль высказался о конкуренции ЦСКА с «Зенитом»

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, выступающий за московский ЦСКА, поделился мнением о конкуренции с петербургским «Зенитом».

«Легко ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом»? В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе, на наших недочетах, которые мы можем исправить», - ответил игрок на вопрос журналиста «Спорт-экспресса».

Накануне ЦСКА отпраздновал победу над «Химками» (2:1) и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» сократили отставание от «Зенита» до трех очков, однако у петербургского клуба есть матч в запасе. Сегодня, 2 октября, подопечные Сергея Семака сыграют против «Ростова».