Баженов: «Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки»

Бывший форвард столичного «Спартака» Никита Баженов считает, что у «Зенита» отсутствуют конкуренты в борьбе за чемпионский титул.

«Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки. Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», — заявил Баженов в интервью изданию Rusfootball. По мнению экс-нападающего «красно-белых», ни один клуб в РПЛ не состоянии навязать борьбу «Зениту», вывод о чём можно сделать после трети сыгранных матчей.

Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли последние четыре сезона, а в текущем первенстве лидируют с 26 баллами, не уступив ни в одном матче на дистанции десяти туров. 2 октября подопечные Сергея Семака встретятся с ближайшими преследователями в турнирной таблице, а именно с «Ростовом».

