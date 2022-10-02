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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» нанёс «Ростову» первое поражение в РПЛ-2022/23 и упрочил лидирующие позиции

02 Октября 2022 • 18:29 Комментировать (1)
Зенит
3:1
Ростов
окончен

«Зенит» принимал «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Зенит3:1Ростов
(1:0) Малком Филипе14'  
  47'Комличенко Николай (1:1)
(2:1) Вендел Маркус65'  
(3:1) Кузяев Далер77'  
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригаоДуглас СантосВендел МаркусБарриос Вилмар  50'Малком ФилипеКлаудиньо 73' (Мантуан Густаво ( 73') Мостовой Андрей 64' (Кузяев Далер ( 64') Кассьерра Матео 46' (Сергеев Иван ( 46')
Запасные: Ерохин АлександрКоролёв ГеоргийБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилИван Куарезма
Песьяков СергейСильянов Александр 85' (Голенков Егор ( 85') Мелёхин ВикторОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийПолоз Дмитрий 84' (Нтумба Муамба Артём ( 84') Щетинин Кирилл 73' (Тугарев Роман ( 73') Глебов ДанилУткин ДаниилБайрамян Хорен 60' (Миронов Алексей ( 60') Комличенко Николай 85' (Терентьев Денис ( 85')
Запасные: Прохин ДанилаЛангович АндрейЦулая МихаилПоярков НиколайМухин АлександрМельников Степан
02 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Видео

1:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выход один на один Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выход один на один Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мостовой едва не удвоил счет (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мостовой едва не удвоил счет (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Родригао попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Родригао попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Вендела (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Вендела (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Далера Кузяева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Далера Кузяева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Центральным матчем тура стала битва «Зенита» и «Ростова». Лидеры российской премьер-лиги сошлись на «Газпром Арене», имея по гордому нулю в графе «поражения». Правда, на неделе оба клуба проиграли. В Кубке России их не просто одолели, отгрузили по три гола. «Ростов» на трёшку «Ахмата» одним голом ответил, а вот «Зенит» проиграл «Спартаку» разгромно, проведя не самый плохой матч. Поэтому чемпион явно обозлённым встречал гостей из Ростова.

Сергей Семак с первых минут выставил Вильмара Барриоса, уставшего после вояжа в сборную, на остриё атаки определил Матео Кассьерру, бразильское трио Малком – Вендел – Клаудиньо тоже присутствовало. У «Ростова» в обойме убойная связка Уткин – Комличенко и лучший бомбардир команды Дмитрий Полоз. Интересно, что с безраздельного владения мячом начал «Зенита», однако первой опасной атакой сверкнул «Ростов».

Дуглас упал и потерял мяч на фланге, Сильянов быстро сориентировался и отпасовал в штрафную площадь, где бил уже Кирилл Щетинин, взявший чуть правее створа. На давление «Зенита» никак не повлияла эта атака. Хозяев мощно наседали – Клаудиньо отобрал мяч в прессинге, вывел на удар Вендела, но тот пальнул точно в Песьякова. А через минуту быстрый гол «Зенита» всё-таки случился, и опять не обошлось без оплошности обороны.

Клаудиньо перехватил ужасную передачу Мелёхина и теперь уже вывел на удар Малкома. Бразилец вошёл в штрафную площадь, убрал двух защитников и пробил точно в угол – 1:0. Далее наконец наступил период равной борьбы. Команды много боролись, ошибались, Комличенко даже претендовал на пенальти, но падал слишком картинно, дорисовывая фол. Под занавес тайма Мостовой обязан был забивать второй мяч, получив свободу после очередной ошибки обороны «Ростова», Андрей дважды пробил в Песьякова.

Сразу после перерыва у «Зенита» появился Иван Сергеев, заменивший Кассьерру, но атака взбодрилась у «Ростова». Щетинин по правому краю отправил в забег Сильянова, тот прострели, а Николай Комличенко опередил Ловрена и ударом в касание счёт сравнял – 1:1. «Зенит», конечно, повысил обороты и заставил звенеть каркас ворот. Это Родригао подкараулил отскок после подачи и суматохи, но пробил в штангу. И всё равно, статус-кво «Зенит» восстановил быстро: Вендел подкараулил ошибку Сильянова, разыграл «стеночку» с Сергеевым, вышел на рандеву с Песьяковым и сам же решил эпизод – 2:1.

За 13 минут до конца матча вопросы по победителю снял Кузяев. Малком осмотрелся у чужой штрафной и выдал идеальный пас на ход Далеру, который вышел 1 на 1 с голкипером «Ростова» и пробил в угол – 3:1. Побеждает «Зенит» в битве лидеров РПЛ и стирает гордый ноль в графе «поражения» у главного преследователя, заодно опуская команду Карпина на третье место. А лидерство чемпиона окрепло, ЦСКА проигрывает питерцам шесть очков.

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Зенит Ростов
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Комментарии (1)
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wild cat
02 Октября 2022 в 18:36
ай на на нэй хали гали..С ПОБЕДОЙ ЗЕНИТ !!! с победой СБГ !!! тама кая та камандёха с пятыва места будит якаба даганять чемпионов..))
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окончен Факел 2:2 Торпедо Москва
окончен Зенит 3:1 Ростов 1.45 4.80 7.00
Идет 21 минута Ахмат 0:0 Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
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